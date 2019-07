Sblocca cantieri: Pd, così governo affossa economia circolare

- Chiara Braga e Pietro Bussolati, della segreteria del Partito democratico, affermano in una nota che "con la norma sull’End of Waste approvata nel decreto Sblocca cantieri il governo affossa il riciclo e un intero sistema produttivo che produce lavoro e innovazione tecnologica. Una scelta sbagliata e pericolosa che congela la situazione alle norme di 20 anni fa e che rappresenta un vero blocco a chi concretamente ogni giorno cerca di realizzare economia circolare". Braga (responsabile Sostenibilità) e Pietro Bussolati (responsabile Imprese), con il vicesegretario Andrea Orlando e Alessandra Bailo Modesti (Forum sostenibilità), hanno incontrato ieri nella sede dem i rappresentanti del Circular economy network. "Anziché lavorare per accompagnare l’evoluzione del nostro sistema produttivo verso gli obiettivi ambiziosi già fissati dalle direttive europee e sostenere l’innovazione di interi settori industriali", proseguono sempre Braga e Bussolati, "Lega e Movimento cinque stelle hanno gettato nel caos migliaia di imprese che rischiano addirittura di vedersi revocare autorizzazioni già rilasciate. L’economia circolare non si predica ma si costruisce con scelte che non penalizzano, come in questo caso, chi investe in innovazione e sostenibilità. Nel nostro Piano per l’Italia l’economia verde ha un ruolo centrale: per questo presenteremo al più presto anche in Parlamento le nostre proposte", concludono i due esponenti del Pd, "per dare una soluzione a una situazione che sta creando un danno enorme alle imprese e ai lavoratori del nostro Paese". (Com)