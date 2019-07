Congo-Kinshasa: epidemia ebola, Oms dichiara emergenza sanitaria internazionale

- L'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha dichiarato lo stato di “emergenza sanitaria pubblica di portata internazionale” (Phec) per l’epidemia di ebola nella Repubblica democratica del Congo (Rdc). è quanto emerso dalla riunione tenuta ieri a Ginevra dai vertici dell’organizzazione, secondo cui tuttavia il rischio di diffusione dell’epidemia al di fuori della regione non è elevato. “È tempo che il mondo se ne accorga”, ha detto il direttore dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, nel corso di una conferenza stampa tenuta a Ginevra al termine della riunione, senza tuttavia raccomandare restrizioni su viaggi o sul commercio. La Federazione internazionale delle società della Croce rossa e della Mezzaluna rossa (Ficross) ha accolto favorevolmente la decisione. “Anche se non cambia la realtà sul campo per le vittime e per i partner coinvolti nella risposta, speriamo che (la mossa) porti su questa crisi l'attenzione internazionale che merita”, si legge in una nota. L'epidemia di ebola, la seconda più grande nella storia dopo quella che colpì l’Africa occidentale fra il 2014 e il 2015, è scoppiata nell'agosto 2018 e interessa le due province del Nord Kivu e dell’Ituri. Finora più di 2.500 persone sono state contagiate e oltre 1.600 persone sono decedute.(Res)