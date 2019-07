Nato: Stoltenberg, prepariamoci a un mondo senza il Trattato Inf

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bisogna essere preparati a un mondo senza il Trattato sulle forze nucleari a medio raggio (Inf) e con la presenza di più missili russi. Lo ha detto, in una intervista alla “Bbc”, il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, che ha sottolineato che il tempo per salvare il trattato stringe e che, se la Russia non tornerà al rispetto di quegli impegni entro il 2 agosto, la risposta dell'Alleanza sarà "misurata" e "difensiva". Il segretario generale ha ricordato che la pianificazione russa di nuovi sistemi missilistici, che sono dotati di capacità nucleare, mobili, molto difficili da individuare e in grado di raggiungere le città europee in pochi minuti, rappresentano "una chiara violazione del trattato" che, firmato nel 1987 da Usa e Urss, vieta missili nucleari a corto e medio raggio. A febbraio scorso, gli Usa hanno annunciato di avviare le procedure per ritirarsi dall'accordo: procedure che richiedono sei mesi e la cui scadenza è prevista per l’appunto il 2 agosto. (segue) (Res)