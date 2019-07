Nato: Stoltenberg, prepariamoci a un mondo senza il Trattato Inf (2)

- Tutto ciò è un fatto "serio", perché "il Trattato Inf è stato una pietra angolare nel monitoraggio delle armi da decenni", ha detto Stoltenberg. In questi sei mesi, l'obiettivo della Nato è stato, ed è, quello di fare in modo che Mosca torni alla conformità del trattato, ma dal paese non si vedono "segnali" in questo senso e "perciò dobbiamo essere preparati per un mondo senza il Trattato Inf e con più missili russi". Stoltenberg ha sottolineato che la Nato non ha in programma di schierare missili nucleari in Europa, ma anche che la sua risposta sarà misurata e difensiva e che potrebbe includere la difesa aerea e la missilistica convenzionale, i nuovi esercizi e la prontezza delle forze e le nuove iniziative di controllo degli armamenti. Ogni decisione finale, comunque, verrà dopo la scadenza. (segue) (Res)