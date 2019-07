Nato: Stoltenberg, prepariamoci a un mondo senza il Trattato Inf (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stoltenberg ha anche parlato del fatto che la Russia ha consegnato il suo avanzato sistema di difesa missilistica S-400 alla Turchia, un membro della Nato, la scorsa settimana, sollevando tensioni tra Turchia e Stati Uniti. "È una questione seria perché rappresenta un serio disaccordo che coinvolge due importanti alleati", ha affermato Stoltenberg, secondo cui la Nato sostiene gli sforzi per risolvere la questione. Nell'intervista il segretario generale ha evidenziato gli sforzi dei membri per elevare i loro bilanci della difesa a un obiettivo del 2 per cento dei loro budget. "Il quadro è molto migliore di quanto non fosse solo pochi anni fa, e sono abbastanza ottimista sul fatto che gli alleati continueranno a investire di più", ha detto. Si prevede che otto Stati membri raggiungeranno l'obiettivo nel 2019. (Res)