Mafie: Salvini su operazione contro 'ndrangheta, la nostra è antimafia dei fatti non delle chiacchiere

- Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, parla in una nota di "non solo mafia nigeriana: nelle ultime ore è in corso una maxi-operazione contro la 'ndrangheta e che ha scoperchiato una fitta rete di contatti e affari che portava addirittura in Canada. Grazie a Forze dell'ordine e inquirenti: le accuse sono di associazione mafiosa transnazionale e armata, porto e detenzione illegale di armi, trasferimento fraudolento di valori, esercizio abusivo del credito, usura e favoreggiamento personale. Nessuna tolleranza per i criminali", conclude Salvini, "viva l'antimafia dei fatti e non delle chiacchiere". (Com)