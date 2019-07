India: Karnataka, in corso dibattito sulla fiducia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È in corso nell’assemblea legislativa dello Stato indiano del Karnataka, a Bangalore, il dibattito sulla fiducia al governo di coalizione tra il Janata Dal Secular (Jds) e il Congresso nazionale indiano (Inc) guidato da H. D. Kumaraswamy, leader del Jds. È improbabile che si arrivi al voto in giornata. Il capo del governo statale ha dichiarato che “non è importante se la coalizione sopravvive, ma bisogna discutere di questa cospirazione in corso per indebolire la democrazia”. L’esecutivo vacilla dal 6 luglio, quando ha avuto inizio una serie di abbandoni nella maggioranza: complessivamente sono 16 i deputati, 13 del Congresso e tre del Jds, che hanno inviato alla presidenza dell’assemblea lettere di dimissioni. Secondo il leader statale del Congresso, Siddaramaiah, queste iniziative “non sono state volontarie e spontanee”, ma frutto di collusione col Partito del popolo indiano (Bjp). La crisi politica del Karnataka è poi arrivata fino alla Corte suprema. (segue) (Inn)