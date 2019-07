India: Karnataka, in corso dibattito sulla fiducia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte suprema, riconoscendo che il caso chiama in causa questioni più ampie, ha emesso ieri un ordine provvisorio per preservare “l’equilibrio costituzionale” nel Karnataka, stabilendo che al presidente dell’assemblea legislativa statale non può essere imposta una scadenza per decidere se accogliere o respingere le dimissioni rassegnate da alcuni deputati, ma anche che i legislatori dimissionari non possono essere costretti a partecipare al voto di fiducia. Alcuni dei dimissionari, che si trovano in un albergo di Mumbai, sono assenti. Uno, R. Ramalinga Reddy del Congresso, ha annunciato la revoca delle dimissioni e dovrebbe quindi votare la fiducia. Per restare al governo la coalizione ha bisogno almeno di 105 seggi, quanti quelli del Bjp. (segue) (Inn)