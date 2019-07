Mafia nigeriana: 14 fermi tra Torino e Bologna in vasta operazione della Polizia di Stato

- Dalle prime ore dell’alba è in corso una vasta operazione delle procure della Polizia di Stato di Torino e di Bologna che hanno portato, sinora, a 14 fermi mentre un altro è attualmente in corso. L’attività di indagine, avviata nel 2017 grazie anche alle dichiarazioni rese da collaboratori di giustizia, ha permesso di disarticolare quello che, all’interno della comunità nigeriana, viene denominato cult “Maphite” operante nel centro-nord Italia. Tra i destinatari dei fermi coloro che ricoprivano un ruolo apicale all’interno dell’organizzazione criminale; coloro che decidevano le nuove iniziazioni, che gestivano la prostituzione, che mantenevano i rapporti di forza con le altre organizzazioni criminali, che gestivano lo spaccio di droga nelle piazze cittadine. Maggiori dettagli saranno resi noti in una conferenza stampa in programma alle 10.30 presso la procura di Torino e presso la questura di Bologna. (Ren)