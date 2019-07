India: numero morti per alluvioni in Bihar e Nord-est sale a 109

- Il numero di morti per alluvioni nello stato del Bihar e nell'India nordorientale è salito a 109. Non ci sono stati miglioramenti nella situazione delle inondazioni in Assam e in Bihar ieri, con altri 44 morti nei due stati a causa delle piogge. Il numero di morti ha raggiunto i 67 in Bihar, il doppio rispetto a martedì, ed è salito a 30 in Assam. Il governo è ancora in attesa dei dati da parte delle aree di Katihar, Saharsa e Champaran orientale. Il numero delle persone che hanno subito le conseguenze degli acquazzoni nello stato del Bihar è salito a 4,6 milioni. La Commissione centrale per l'acqua ha riportato che i livelli delle alluvioni in Assam si sono alzati nei distretti di Dhubri, South Salmara, Barpeta, Goalpara, e Darrang, mentre si sono stabilizzati nei distretti del Dhemaji e del Lakhimpur. In totale, 5,57 milioni di persone hanno subito le conseguenze delle inondazioni in Assam. Il dipartimento di Gestione dei disastri statali del Bihar ha comunicato che i livelli dell'acqua hanno iniziato ad abbassarsi nelle aree inondate e che l'obiettivo principale è ora la prevenzione di epidemie. (segue) (Inn)