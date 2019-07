India: numero morti per alluvioni in Bihar e Nord-est sale a 109 (2)

- Le piogge in Nepal, dove sono morte 67 persone, hanno causato inondazioni nei 12 distretti del Bihar settentrionale tra i quali l'Araria, il Sitamarhi e il Kishanganj, e nei distretti dell'Uttar Pradesh orientale del Balrampur, Shravasti, Bahraich e Gonda. I fiumi negli stati di Assam, Arunachal e Meghalaya sono in piena a causa degli incessanti acquazzoni degli ultimi giorni in Cina e in Butan, dove molti di questi fiumi nascono. Secondo il Dipartimento meteorologico indiano (Imd), queste regioni hanno ricevuto circa il 40 per cento del totale delle piogge monsoniche negli ultimi dieci giorni. "Sono previste piogge forti e molto forti nei prossimi cinque giorni nel Bihar nordorientale e settentrionale", ha reso noto l'Imd. La maggior parte dei siti a rischio sono in Bihar e nell'Uttar Pradesh e sono nella categoria rossa, a indicare "inondazioni estreme". Negli stati in cui la situazione è peggiore sono state inviate le Forze di risposta ai disastri nazionali (Ndrf). In Assam e Bihar, le forze armate sono state impiegate anche per evacuare la popolazione dai campi di soccorso temporanei creati dal governo. (segue) (Inn)