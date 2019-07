India: numero morti per alluvioni in Bihar e Nord-est sale a 109 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Meghalaya è morto un bambino di tre anni a causa di inondazioni nel distretto di South Garo Hills, ha riferito l'Autorità di gestione dei disastri statali. L'Autorità ha anche reso noto che 12,4 milioni di persone in undici distretti hanno subito le conseguenze degli acquazzoni. Strade ed edifici pubblici sono stati danneggiati da frane causate dalla pioggia. Le aree più basse nella capitale del Meghalaya Shillong si sono allagate a causa della pioggia. "Le acque dei fiumi Brahmaputra e Jinjiram, entrambe provenienti dall'Assam, hanno sommerso le aree più basse del distretto", ha dichiarato l'Autorità. Nel Mizoram, almeno mille famiglie sono state evacuate per via delle inondazioni causate dal fiume Khawthlangtuipui in 32 villaggi nel distretto di Lunglei. Il capo del governo del Bihar Nitish Kumar ha effettuato un controllo aereo delle aree e ha richiesto che le operazioni di salvataggio e soccorso vengano condotte "sul piede di guerra". Il segretario principale del dipartimento di Gestione dei disastri Pratyay Amrit ha riferito che più di cento campi di soccorso e cucine comuni sono stati creati nelle zone colpite. (Inn)