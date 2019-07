Marocco: partnership tra il ministero della Sanità e Sanofi-Aventis per una migliore gestione delle malattie rare

- Un accordo quadro di partenariato sulle malattie rare è stato firmato ieri a Rabat dal ministro della Sanità marocchino, Anass Doukkali e dal presidente e amministratore delegato di Sanofi-Aventis-Marocco, Amine Benabderrazik. Questo accordo si sviluppa su un periodo di 3 anni e si basa su tre pilastri principali, ovvero: la creazione di centri di riferimento per la cura dei pazienti con malattie rare nei centri ospedalieri universitari, l'attuazione di un registro nazionale delle malattie rare a partire dal 2020, così come la formazione continua e la sensibilizzazione di circa 450 professionisti della salute in merito alle malattie rare.(Mar)