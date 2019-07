Puglia: Borraccino, Regione investe in innovazione tecnologica per consolidare sistema Pmi

- "Innovazione e sviluppo rappresentano, nella strategia del governo regionale, un binomio indissolubile sul quale investire in termini di risorse e di massimo impegno, nella consapevolezza che in tal modo si possa consolidare, in Puglia, quella crescita economica indispensabile per il benessere dei suoi abitanti, con significative e positive ricadute in termini occupazionali”. Così in una nota stampa l’assessore allo Sviluppo Economico, Mino Borraccino. “In questo contesto – ha proseguito - si inserisce perfettamente la delibera di Giunta regionale approvata, su mia proposta, nel corso dell'ultima seduta, con la quale è stato dato il via libera ad un contributo pari ad oltre 645mila euro (a valere sul Po Fesr 2014-2020 – Titolo II – Capo II, nell'ambito degli "Aiuti ai programmi integrati promossi da Pmi") alla "Teicom sistemi srl", azienda impegnata nella fabbricazione di macchine industriali per molteplici usi. Il finanziamento è destinato alla realizzazione, presso lo stabilimento produttivo di Rutigliano, di un importante investimento del valore complessivo di più di un milione di euro”. “Si tratta di un progetto complesso – ha precisato -, finalizzato, da un lato, a innovare il processo produttivo, rendendolo digitale al fine di aumentare la capacità produttiva dello stabilimento, e, dall'altro, a realizzare un nuovo prodotto, una ‘navetta robotizzata’ in grado di soddisfare le richieste di una platea sempre più ampia di clienti, aprendosi a nuovi mercati, specie in ambito agroalimentare”. “Per fare tutto questo il piano presentato prevede investimenti in servizi di consulenza, ricerca e sviluppo – ha evidenziato l’assessore -, oltre che in innovazione tecnologica, e porterà ad un aumento occupazionale, a regime, di almeno due nuove unità lavorative”. (segue) (Ren)