Puglia: Borraccino, Regione investe in innovazione tecnologica per consolidare sistema Pmi (2)

- “Sono molto soddisfatto per questo provvedimento – ha dichiarato Borraccino - dal momento che il progetto presentato dalla ‘Teicom sistemi’ è del tutto coerente con le politiche adottate dalla Regione Puglia allo scopo di rendere il settore manifatturiero sempre più intelligente, competitivo e sostenibile, modernizzando al contempo il sistema delle PMI del territorio per creare fabbriche sempre più ‘intelligenti’, in grado di sostenere l'impatto della globalizzazione puntando su efficienza e innovazione tecnologica”. “Prosegue, pertanto, l'attenzione del governo regionale nei confronti delle piccole e medie imprese pugliesi che rappresentano l'ossatura principale del nostro sistema produttivo – ha continuato -, per le quali la Regione Puglia e, in particolare, l'Assessorato allo Sviluppo Economico che ho l'onore di guidare, mette a disposizione diversi strumenti di agevolazione finalizzati a sostenere e consolidare i loro investimenti per aprirsi a nuovi mercati e aumentare occasioni di business”. “È questa la strada che perseguiremo con sempre maggiore forza e determinazione per garantire sviluppo e buona occupazione in Puglia", ha concluso Borraccino. (Ren)