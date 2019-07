Repubblica Ceca: presidente Zeman riceverà premier Babis il 24 luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ceco Milos Zeman riceverà il primo ministro Andrej Babis mercoledì 24 luglio. Lo rende noto il portavoce presidenziale, Jiri Ovcacek, ripreso dall'agenzia di stampa "Ctk". Si tratta dell'ennesimo incontro per risolvere la vicenda sorta intorno al ministro della Cultura, Antonin Stanek, a cui finora Zeman si è rifiutato di revocare il mandato. Il vicepremier e leader del Partito socialdemocratico ceco (Cssd), Jan Hamacek, ha detto di essere stato informato da parte di Babis. "Dato che la nomina e revoca dei ministri è questione che riguarda il presidente e il capo del governo, la convocazione del premier da parte di Zeman mi sembra in linea con quanto deliberato dalla direzione del Cssd sulla faccenda", ha dichiarato Hamacek. Nell'ultimo incontro che Hamacek ha avuto con il capo dello Stato, quest'ultimo ha promesso che accoglierà le dimissioni di Stanek entro il 31 luglio. Non è chiaro se Zeman darà però seguito alla richiesta di nominare Michal Smarda come suo successore, come proposto finora dal Cssd. (Vap)