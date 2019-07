Kosovo-Serbia: premier Haradinaj, approccio comunità internazionale favorisce corsa agli armamenti

- L'approccio da parte della comunità internazionale, che punta ad un nuovo dialogo diretto con la Serbia, solleva per il Kosovo l'esigenza di acquistare nuovi armamenti. E' quanto sostiene il primo ministro kosovaro Ramush Haradinaj, secondo quanto riferisce oggi il quotidiano "Koha". Haradinaj sosterrebbe che non si può escludere il rischio di un nuovo conflitto nei Balcani. Secondo il premier kosovaro, Pristina ha chiesto "un accordo quadro (con la Serbia) per il reciproco riconoscimento con gli attuali confini", ma tale intesa stenta a decollare in quanto "c'è esitazione da parte della Serbia e della comunità internazionale che dice: non possiamo chiamarlo 'reciproco riconoscimento con gli attuali confini'". Haradinaj evidenzia che questo vuole dire che la comunità internazionale ci sta avvisando sulla necessità di acquistare armamenti, dal momento che "la Serbia acquista armi in Russia" e "anche la Francia ha siglato un contratto con la Serbia per un sistema missilistico". (segue) (Kop)