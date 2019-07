Serbia-Nato: presidente Vucic con comandante Wolters, cooperazione positiva

- La Serbia vede una positiva cooperazione con la Nato: è quanto dichiarato oggi dal presidente serbo Aleksandar Vucic nel corso dell'incontro con il generale Tod Daniel Wolters, comandante del Supreme Allied Commander Europe (Saceur) della Nato, oggi in visita a Belgrado. Secondo una nota della presidenza serba, Vucic ha espresso soddisfazione per la cooperazione positiva che si sviluppa nel rispetto della neutralità militare della Serbia. Il capo dello Stato ha poi dichiarato che la missione della Nato in Kosovo (Kfor) è garante della sicurezza della popolazione serba in Kosovo. Per questo motivo lo stesso Vucic ha detto di aver chiesto che il capo dello Stato maggiore serbo possa entrare in contatto in ogni momento con il comandante Kfor e allo stesso tempo ha accettato che i vertici militari serbi siano a disposizione per le comunicazioni con Kfor. "Una buona comunicazione fra le Forze armate serbe e Kfor è importante per far sì che, senza esitazione, sia prevenuta ogni situazione di crisi in Kosovo", ha detto Vucic. (segue) (Seb)