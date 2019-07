Infrastrutture: Serbia, ministro Mihajlovic visita cantieri ramo est Corridoio 10 (8)

- Nei mesi scorsi il ministro Mihajlovic ha precisato che la Serbia è pronta ad avviare un nuovo ciclo di investimenti nella propria rete infrastrutturale per un valore complessivo di 5,5 miliardi di euro. Il ministro ha detto inoltre di aspettarsi che "già fra un anno" venga compiuto un "salto storico" nel settore della logistica. La Serbia, ha ancora detto il ministro, sarà in futuro collegata con il resto della regione attraverso le sezioni autostradali Preljina-Pozega e Kuzmin-Sremska Raca, che faranno parte della nuova direttrice verso Sarajevo, e attraverso l'autostrada Nis-Pristina. "Continuiamo anche nella costruzione della linea ferroviaria veloce Belgrado-Budapest, stiamo investendo molto denaro nella ferrovia come da decenni non veniva fatto", ha concluso la Mihajlovic. Il ministro è stato già lo scorso 7 febbraio a colloquio con i rappresentanti delle società di costruzioni Behtel ed Enka. Il colloquio si è svolto a Londra dove la Mihajlovic si trovava in visita. Al centro della riunione è stata la costruzione del tratto autostradale Pojate-Preljina, in Serba centrale. (segue) (Seb)