Infrastrutture: Serbia, ministro Mihajlovic visita cantieri ramo est Corridoio 10 (10)

- Secondo quanto osservato dalla Mihajlovic nei mesi scorsi, il governo serbo resta impegnato nella realizzazione di importanti progetti infrastrutturali fra cui la realizzazione della sezione nazionale del Corridoio paneuropeo 10. La Mihajlovic ha anche menzionato la cosiddetta Autostrada della pace che dovrà collegare la città meridionale di Nis (240 chilometri a sud di Belgrado) con Pristina attraverso il comune di Merdare. "L'anno prossimo inizieremo a costruire la Nis-Merdare-Pristina, con una prima sezione lunga 40 chilometri, da Nis a Plocnik. Il valore del progetto è di circa 800 milioni di euro", ha osservato il ministro. La Mihajlovic ha detto in precedenza che le opere infrastrutturali in fase di realizzazione in Serbia vedranno un valore complessivo "di alcuni miliardi" di euro. Buona parte dei finanziamenti provengono da fonte europea, secondo l'Agenzia della connettività presentata e sviluppata nel corso dei Vertici sui Balcani occidentali. (segue) (Seb)