Corea del Sud-Giappone: controlli export, Seul tenta di sostenere industria elettronica (8)

- Un colpo ancora più duro alle relazioni bilaterali è giunto però lo scorso anno, con una serie di sentenze della giustizia sudcoreana ai danni di Nippon Steel & Sumitomo Metal, per le pratiche di lavoro forzato cui l’azienda sottopose i lavoratori coreani prima e durante la Seconda guerra mondiale. Tale sentenza ha spianato la strada a una serie di pronunciamenti analoghi contro altre aziende giapponesi operanti in Corea del Sud, e al sequestro dei loro asset in loco. Il Giappone, infatti, ritiene illegittime le sentenze sulla base del trattato sottoscritto dai due paesi nel 1965, che prevedeva tra le altre cose un cospicuo risarcimento una-tantum da parte del Giappone per i trascorsi dell’occupazione coloniale, in cambio della chiusura definitiva di ogni controversia. (segue) (Git)