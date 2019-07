Cina: Hong Kong accelera integrazione 5G a operazioni aeroportuali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione amministrativa speciale di Hong Kong sta accelerando l'applicazione delle tecnologie 5G alle operazioni aeroportuali, per la realizzazione di un aeroporto "intelligente". Lo riporta la stampa cinese, riferendo che l'aeroporto internazionale della città ha aumentato da 15 a 30 il numero di aree coperte da rete Wi-Fi ad alta velocità. La velocità della rete potrebbe raggiungere i 400 megabit al secondo e, con la rete 5G in arrivo, l'aeroporto fornirà un'esperienza di rete di alta qualità per i passeggeri. L'aeroporto ha introdotto un sistema di riconoscimento facciale lanciato dal gigante dei pagamenti mobili Alipay nei negozi duty-free, ed ha applicato un sistema di rilevamento in tempo reale in grado di identificare e rimuovere automaticamente oggetti estranei sulle piste: un controllo completo della pista dura solo due minuti, con una precisione del 95 per cento. (segue) (Cip)