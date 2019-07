Cina: Hong Kong accelera integrazione 5G a operazioni aeroportuali (2)

- L'anno scorso, il volume annuale di passeggeri e trasporto merci dell'aeroporto di Hong Kong ha raggiunto un livello record. L'aeroporto è stato riconosciuto come Aeroporto Globale dell'Anno da "Air Transport World", pubblicazione specializzata del settore del trasporto aereo globale. Le autorità aeroportuali intendono proseguire l'integrazione di tecnologie avanzate per gestire l'aeroporto in modo più efficiente e garantire maggiore comfort ai passeggeri, ha detto un funzionario dell'Ufficio trasporti di Hong Kong. (Cip)