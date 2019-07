Usa-Giappone: funzionari al lavoro per giungere ad accordo commerciale entro settembre

- I funzionari di Stati Uniti e Giappone stanno lavorando senza sosta con l’obiettivo di giungere a un primo accordo parziale sul commercio entro il mese di settembre. Lo hanno dichiarato fonti governative giapponesi riprese dalla stampa di quel paese, secondo cui conferme ufficiali in proposito potrebbero giungere nel prossimo futuro. Fonti industriali di entrambi i paesi hanno riferito che Washington e Tokyo puntano ad un primo accordo circoscritto che riguarderebbe i settori agricolo e dell’automotive, e che potrebbe essere formalmente annunciato in occasione del prossimo incontro tra il presidente Donald Trump e il premier Shinzo Abe, in programma a New York il prossimo settembre. Una fonte dell’industria dell’auto giapponese citata dal quotidiano “Asahi” afferma che l’accordo potrebbe comportare una maggiore apertura del mercato giapponese ai prodotti agricoli statunitensi, in cambio di una riduzione delle tariffe a carico delle componenti per auto giapponesi esportate negli Usa. (segue) (Git)