Usa-Giappone: funzionari al lavoro per giungere ad accordo commerciale entro settembre (3)

- Il Rappresentante del commercio degli Stati Uniti, Robert Lighthizer, ha dichiarato alla fine di giugno che Usa e Giappone dovrebbero concentrare i negoziati per un accordo di libero scambio bilaterale sul taglio delle tariffe a carico dei prodotti agricoli statunitensi. “Quel che ho proposto è di provare anzitutto a risolvere un paio di questioni, in particolare l’agricoltura (…) Non vogliamo attendere l’intera durata delle negoziazioni”, ha spiegato il funzionario durante una audizione al Congresso federale Usa. “A parte questo, con il Giappone vogliamo un negoziato a tutto campo”. Funzionari del governo giapponese hanno suggerito la disponibilità di Tokyo ad abbassare i dazi sui prodotti agricoli Usa ai livelli contemplati dall’accordo di Partenariato trans-Pacifico (Tpp-11), cui il Giappone ha aderito assieme ad altri 10 paesi della regione, e cui invece non aderiscono gli Stati Uniti. In cambio, però, il Giappone chiede agli Usa di rimuovere le barriere tariffarie a carico dei prodotti industriali giapponesi, a cominciare dalle automobili. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, pare determinato a garantire agli agricoltori Usa un maggiore accesso al mercato giapponese in vista delle elezioni presidenziali del 2020, anche per compensare, in parte, gli effetti del conflitto commerciale in atto tra Stati Uniti e Cina. (segue) (Git)