Usa-Giappone: funzionari al lavoro per giungere ad accordo commerciale entro settembre (6)

- Trump ha dichiarato alla fine di maggio di non voler forzare il raggiungimento di un accordo commerciale tra i due paesi prima delle elezioni per il rinnovo della Camera bassa della Dieta, che si terranno in Giappone nel mese di luglio. “Grandi progressi nei nostri negoziati commerciali con il Giappone. Agricoltura e carni di manzo al centro delle discussioni. Molto verrà stabilito dopo le loro elezioni di luglio”, ha scritto il presidente dopo aver disputato una sessione di golf con il premier giapponese Shinzo Abe e aver assistito a un incontro di sumo a Tokyo. Il presidente Usa pare dunque aver preso in considerazione le preoccupazioni di Abe per gli effetti elettorali di eventuali concessioni relative al settore agricolo, da cui il Partito liberaldemocratico giapponese attualmente al governo attinge storicamente a una parte importante del suo consenso. (segue) (Git)