Usa-Giappone: funzionari al lavoro per giungere ad accordo commerciale entro settembre (7)

- Delegazioni di Stati Uniti e Giappone si sono incontrate a Washington nella giornata di martedì, 21 maggio, per una sessione di colloqui di lavoro nel contesto dei negoziati sul commercio bilaterale. Al termine dell’incontro, i governi dei due paesi non paiono aver ricomposto le divergenze tra le rispettive posizioni in merito agli eventuali tagli alle tariffe che gravano sulle reciproche esportazioni di automobili e prodotti agricoli. Un funzionario giapponese citato dall’agenzia di stampa “Kyodo” ha anche riferito che le delegazioni non hanno discusso l’ipotesi di imporre quote a restrizione delle automobili giapponesi esportate negli Usa. L’incontro di oggi è servito a gettare le basi per la visita del presidente Usa, Donald Trump, a Tokyo, lunedì prossimo. Trump e il premier giapponese, Shinzo Abe, contano di approfittare della visita di stato del presidente Usa per annunciare progressi sul fronte dei negoziati commerciali. (segue) (Git)