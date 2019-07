Usa-Giappone: funzionari al lavoro per giungere ad accordo commerciale entro settembre (8)

- Gli Usa puntano a raggiungere in tempi rapidi un accordo temporaneo con il Giappone limitato al commercio di prodotti agricoli, per poi concentrarsi sulla negoziazione di un vero e proprio accordo di libero scambio bilaterale. Lo ha dichiarato il mese scorso il segretario dell’Agricoltura degli Stati Uniti, Sonny Perdue, in concomitanza con l’avvio dei negoziati tra i due paesi. Washington vuole che Tokyo abbassi le tariffe sui prodotti agricoli statunitensi il prima possibile, così da compensare l’accresciuta competizione scontata dagli Usa sul mercato giapponese, a seguito dell’entrata in vigore del Partenariato economico Ue-Giappone e del Tpp-11. Perdue avrebbe già discusso la questione con il rappresentante del Commercio Usa, Robert Lighthizer, incaricato dei negoziati con Tokyo. (Git)