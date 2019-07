Cina-Kirghizstan: inaugurata nuova linea merci Xi'an-Bishkek (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La nuova rotta merci servirà da corridoio di logistica veloce ed efficiente tra la Cina e il Kirghizstan e offrirà nuove opportunità per i due paesi in vari settori come commercio, cultura e scambi scientifici e tecnologici", ha affermato Sun Yimin, direttore del Comitato amministrativo di Xi'an International Trade and Logistics Park. Xi'an, conosciuta anticamente anche come Chang'an, è il punto di partenza dell'antica Via della seta, e svolge un ruolo chiave nella Belt and Road Initiative (Bri, NUova via della seta). Xi'an ha lanciato il suo primo treno merci Cina-Europa il 28 novembre 2013 e ha promosso il lancio di 1.235 convogli Cina-Europa nel 2018, 6,4 volte il numero nel 2017. Secondo le autorità doganali locali, i treni hanno trasportato un totale di 1,2 milioni di tonnellate di merci con un valore di 1,72 miliardi di dollari. (Cip)