Ue: ancora nessun accordo tra ministri Interno su redistribuzione migranti

- Ancora nessun accordo all'incontro in corso a Helsinki da ieri, 17 luglio, tra i ministri dell'Interno degli Stati membri dell'Ue per trovare una soluzione alla questione della redistribuzione dei migranti soccorsi nel Mediterraneo. Secondo diverse fonti di stampa dei paesi membri, è risultato “insufficiente” il numero degli Stati membri dell'Ue che hanno accettato di partecipare alla proposta avanzata da Germania e Francia. Soltanto Lussemburgo, Portogallo e Finlandia si sono detti favorevoli al piano franco-tedesco: una “coalizione dei volenterosi”, formata da sei a 11 Stati membri dell'Ue, per la redistribuzione dei migranti “almeno fino a ottobre” prossimo. Berlino e Parigi intendono quindi mettere in atto “un meccanismo transitorio di solidarietà più efficace” che garantisca “sbarchi più rapidi e dignitosi nei porti sicuri più vicini” ai migranti soccorsi nel Mediterraneo dalle navi delle organizzazioni non governative. Per “Die Welt”, l'obiettivo è impedire che Italia e Malta chiudano i propri porti alle unità delle ong con a bordo i profughi. (Res)