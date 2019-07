Siria: ribelli Fln, la Russia sta impiegando truppe di terra ad Hama e Idlib

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia starebbe impiegando truppe speciali in appoggio alle truppe siriane impegnate in operazioni di terra contro i ribelli nei governatorati di Idlib e Hama. È quanto sostiene il capitano Naji Mustafa, portavoce del Fronte di liberazione nazionale (Fln), formazione di ribelli appoggiata dalla Turchia. Come riferito oggi dal quotidiano tedesco “Handelsblatt”, se le affermazioni del Fln fossero verificate, “sarebbe la prima volta che la Russia impiega truppe di terra nelle operazioni di combattimento” in Siria. Al momento, il ministero della Difesa russo non ha commentato le dichiarazioni di Mustafa. Intanto, la presenza di truppe russe impegnate in combattimento in Siria è stata denunciata anche da Jamil al Saleh, leader del gruppo ribelle Jaish al Issa. “L'esercito siriano è in gravi difficoltà ed è stato costretto a chiedere alle forze russe di intervenire sul terreno”, ha affermato Al Saleh. (Geb)