Energia: Lavrov, realizzazione Nord Stream 2 procede secondo i piani

- La realizzazione del gasdotto Nord Stream 2, che collegherà Russia e Germania attraverso il Mar Baltico, “procede secondo i piani”. È quanto affermato dal ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, durante un'intervista pubblicata oggi dal quotidiano tedesco “Rheinische Post”. Inoltre, Lavrov ha dichiarato che “è stato messo in opera il 60 per cento delle tubature” del Nord Stream 2, che permetterà di fornire ai paesi europei il gas russo “lungo il percorso più breve possibile”. Il ministro degli Esteri russo ha quindi respinto le critiche avanzate dagli Stati Uniti e da alcuni paesi dell'Europa centro-orientale al progetto del Nord Stream 2. In particolare, Lavrov ha definito “bizzarri gli ostinati tentativi di fermare il progetto da parte di alcune forze”. La costruzione del gasdotto Nord Stream 2 è iniziata in Germania nel maggio 2018. L'accordo sul finanziamento del progetto è stato firmato con Engie (Francia), Omv (Austria), Royal Dutch Shell (Regno Unito-Paesi Bassi), Uniper e Wintershall (Germania). Se completato, il gasdotto Nord Stream 2 fornirà circa 55 miliardi di metri cubi di gas naturale all'anno dalla Russia alla Germania passando sotto il Mar Baltico, aggirando i paesi di Visegrad (Repubblica Ceca, Slovacchia, Polonia, Ungheria–V4), gli Stati baltici e l'Ucraina, che dunque contestano il progetto. (Geb)