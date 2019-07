Difesa: Turchia, decisione Usa su F-35 “danneggerà irreparabilmente i rapporti”

- La decisione degli Stati Uniti di non far partecipare la Turchia al programma congiunto per i caccia F-35 “danneggerà irreparabilmente i rapporti”. Lo ha annunciato il ministero degli Esteri di Ankara. La mossa unilaterale di Washington “non rispetta lo spirito di alleanza, né si basa su motivi legittimi”, ha sottolineato la diplomazia turca. “Non rispondere alla nostra proposta di formare un gruppo di lavoro che include anche la Nato su questa base è una chiara indicazione che gli Stati Uniti sono di parte e non hanno la volontà di risolvere la faccenda in buona fede”, ha concluso il ministero. Il 17 luglio, la Casa Bianca ha annunciato che la decisione della Turchia di acquistare il sistema di difesa aereo russo S-400 rende impossibile la sua partecipazione al programma congiunto F-35. "L'F-35 non può coesistere con una piattaforma russa di raccolta di (informazioni di) intelligence", ha affermato la Casa Bianca in una nota. La Casa Bianca ha confermato che la relazione strategica con Ankara è forte e molto apprezzata, cercando di minimizzare l'impatto della decisione sulle relazioni tra Stati Uniti e Turchia. "Come alleati della Nato, la nostra relazione è su numerosi livelli e non solo focalizzato sull'F-35. La nostra relazione militare è forte e continueremo a cooperare intensamente con la Turchia, consapevoli dei vincoli dovuti alla presenza del sistema S-400 in Turchia", ha affermato la Casa Bianca nella sua dichiarazione. (segue) (Tua)