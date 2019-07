Serbia: incontro Vucic e capo delegazione Ue Fabrizi, focus su adesione e dialogo con Pristina

- Il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, ha ricevuto oggi il capo della delegazione europea a Belgrado, Sem Fabrizi. Secondo una nota della presidenza serba, al centro della riunione è stato il percorso di adesione di Belgrado all'Ue oltre che il dialogo con Pristina. Vucic ha ringraziato l'Ue per il sostegno fornito alla Serbia, osservando che l'Unione è il maggiore partner commerciale per Belgrado. "La Serbia deve proseguire nel suo cammino europeo e per questo è molto importante il sostegno dell'Ue nell'attuazione delle riforme", ha detto il capo dello Stato. Fabrizi ha confermato il sostegno della delegazione europea nel processo di integrazione e nella facilitazione del dialogo con Pristina al fine di raggiungere un accordo onnicomprensivo fra le due parti. Vucic e Fabrizi hanno infine esaminato le ultime raccomandazioni contenute nel rapporto della Commissione europea, osservando che è necessario un lavoro più energico nel campo dei diritti civili e nell'attuazione delle raccomandazioni. (Seb)