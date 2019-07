Kosovo-Serbia: premier Haradinaj, grato a Macron nel definirci paesi europei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Kosovo, Ramush Haradinaj, ha espresso la propria “gratitudine” al presidente francese Emanuel Macron "per la sua sincerità quando ha affermato che il Kosovo e la Serbia sono paesi europei". Haradinaj si è così espresso parlando al termine dell'incontro avuto con una delegazione del Regno Unito, secondo quanto riferito dall’emittente “Rtk”. "La volontà del presidente Macron di avvicinare i due popoli o di restituire buoni sentimenti tra i popoli è stata vista chiaramente, e si potrebbero anche vedere grandi investimenti in questo senso", ha affermato Haradinaj in riferimento alla visita di due giorni del capo di Stato francese a Belgrado conclusasi oggi. Il capo di governo kosovaro ha inoltre rivelato che la parola "compromesso" menzionata dal presidente Macron è un “consiglio comune”. (segue) (Kop)