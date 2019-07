Cina-Repubblica Ceca: ministero Esteri sollecita Praga a non minare relazioni bilaterali

- Pechino ha sollecitato il governo della città e il sindaco di Praga a non minare le relazioni tra Cina e Repubblica Ceca. Lo riferisce l'agenzia ufficiale di stampa cinese "Xinhua" che spiega che il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Geng Shuang, ha commentato le indiscrezioni in merito a contromisure contro le "azioni anti-cinesi" del Consiglio comunale di Praga e del suo sindaco. Nel sottolineare che il governo e il sindaco di Praga hanno da tempo assunto un comportamento negativo rispetto alla sovranità nazionale e gli interessi centrali della Cina, comprese le questioni relative a Taiwan e Tibet, Geng ha aggiunto che le iniziative dell'amministrazione della capitale ceca hanno seriamente danneggiato i sentimenti del popolo cinese e minato i legami tra due paesi, in particolare la buona atmosfera degli scambi e della cooperazione locali. "Questa è la ragione fondamentale per cui i rappresentanti della città di Praga non sono accolti favorevolmente dal popolo cinese", ha detto Geng. Il portavoce ha esortato le autorità municipali di Praga e i politici coinvolti a esimersi da qualunque iniziativa possa danneggiare le relazioni generali tra Cina e Repubblica Ceca. "Altrimenti finiranno per danneggiare i propri interessi", ha ammonito il funzionario.(Cip)