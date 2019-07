Corea del Sud-Giappone: controlli export, Seul tenta di sostenere industria elettronica

- Il governo della Corea del Sud prosegue la definizione di un piano di spesa da mille miliardi di won (850 milioni di dollari) all’anno, per potenziare la produzione domestica di macchinari per la fabbricazione di microchip e per la sintesi di materiali per l’elettronica. Le misure puntano a ridurre la dipendenza dell’industria elettronica nazionale dalle importazioni dal Giappone, cui Tokyo ha posto vincoli stringenti all’inizio di questo mese, innescando una grave disputa diplomatica tra i due paesi. Il ministro dell’Economia sudcoreano, Hong Nam-ki, ha dichiarato ieri che il governo annuncerà presto un pacchetto di misure tese a far fronte ai controlli all’export giapponese, che dovrebbe essere incentrato sulla deregolamentazione e su stanziamenti di bilancio aggiuntivi a copertura di sussidi. Hong ha ribadito che l’obiettivo di Seul è di ridurre la dipendenza nazionale dai materiali giapponesi e di garantire la competitività dell’industria elettronica nazionale. Nel frattempo, Samsung Electronics ha avviato la ricerca di fornitori di fluoruro di idrogeno in Cina, Taiwan e Corea del Sud, nel tentativo di evitare ritardi alla produzione e ai progetti di sviluppo di nuovi semiconduttori. (segue) (Git)