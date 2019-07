Cina: governo rivedrà politiche ingressi per attirare più talenti stranieri

- La Cina espanderà le politiche di immigrazione e di ingresso preferenziali per attirare più talenti stranieri verso le zone di libero scambio in tutto il paese a partire dal 1° agosto. La decisione è stata annunciata durante una conferenza stampa tenuta ieri dal ministero della Pubblica sicurezza a Pechino. Secondo quanto riferito dal quotidiano cinese "Global Times", la politica è stata pensata per creare un ambiente di business più favorevole. Gli interventi normativi includono 12 clausole per semplificare l'emissione di permessi di soggiorno permanenti a talenti stranieri, compresi i loro coniugi e figli, secondo la dichiarazione. Le nuove norme amplieranno anche la portata dei visti e dei permessi di soggiorno a lungo termine, ad esempio ai ricercatori stranieri, agli uomini d'affari e al personale di assistenza, che potranno richiedere permessi di soggiorno di due o cinque anni. Servizi di supporto saranno forniti a studenti laureati stranieri che iniziano un'attività in Cina o a studenti stranieri particolarmente meritevoli, invitati da società e istituti nazionali. (segue) (Cip)