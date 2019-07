Cina: governo rivedrà politiche ingressi per attirare più talenti stranieri (2)

- "La politica dimostra la determinazione della Cina all'apertura e gli sforzi del paese per costruire la sua immagine non solo come destinazione turistica ma anche centro di creatività e alta tecnologia", ha dichiarato Song Guoyou, direttore del Centro per la diplomazia economica dell'Università Fudan. Wang Huiyao, fondatore e presidente del think tank "Centro per la Cina e la globalizzazione" ha dichiarato al Global Times che "come paese esportatore di talenti importanti, la Cina sta anche facendo sforzi per diventare un paese importatore di talenti, per incontrare la richiesta di sviluppo nazionale e lo sforzo della nazione di diventare una potenza tecnologica". La Cina crede nell'apertura del commercio e degli investimenti, oltre che nel talento. Il talento straniero aiuterà anche la globalizzazione delle aziende cinesi e lo sviluppo di società high-tech, ha affermato Wang. (segue) (Cip)