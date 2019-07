Cina: governo rivedrà politiche ingressi per attirare più talenti stranieri (3)

- "Le politiche di immigrazione preferenziale sono già state applicate dal 2015 in 16 province e città tra cui Pechino, Shanghai e la provincia del Guangdong nella Cina meridionale", ha spiegato Chen Bin, capo del Dipartimento di amministrazione degli stranieri dell'Amministrazione statale per l'immigrazione. Secondo Chen, le autorità locali per l'immigrazione in Cina hanno rilasciato 133 mila visti e permessi di soggiorno a imprenditori stranieri, investitori e personale tecnico professionale. I servizi di immigrazione verranno rafforzati per fornire consulenza in materia di politiche, viaggi, assistenza legale e lingua, si legge nella dichiarazione. Un regolamento sui visti per gli stranieri che intendono lavorare in Cina è entrato in vigore il 1 ° gennaio 2018. I dipendenti stranieri sono divisi in tre categorie: A, B e C in base al salario, al background formativo, alla conoscenza della lingua cinese, all'età e alla posizione. (Cip)