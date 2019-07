Cina: Xi riceve rappresentanti diplomatici cinesi all'estero

- Il presidente cinese, Xi Jinping, ha incontrato ieri i rappresentanti diplomatici cinesi all'estero, che si trovano a Pechino per partecipare a una conferenza di lavoro. Lo riferisce l'agenzia ufficiale di stampa cinese "Xinhua". A nome del Comitato centrale del Partito comunista cinese Xi, si è congratulato per la convocazione della conferenza di lavoro e ha rivolto sinceri saluti agli inviati e a tutti i diplomatici per il loro duro lavoro. All'incontro era presente anche Wang Huning, membro del Comitato permanente dell'Ufficio politico del Comitato centrale del Partito comunista cinese. Durante la conferenza di lavoro, gli inviati diplomatici sono stati esortati ad attuare integralmente i piani e le disposizioni del lavoro del Comitato Centrale del Partito sotto la guida del Pensiero sulla diplomazia di Xi Jinping, e a continuare a lavorare con grande determinazione come rappresentanti delle istanze del loro paese.(Cip)