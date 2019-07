Francia-Etiopia: colloquio telefonico tra Macron e premier etiopico Abiy Ahmed

- Il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, ha avuto oggi, 17 luglio, un colloquio telefonico con il primo ministro etiopico, Abiy Ahmed, durante il quale ha ribadito il sostegno e l'impegno della Francia, dopo gli attacchi che hanno colpito diversi leader politici e militari etiopici il 22 giugno scorso. Lo rende noto un comunicato stampa dell'Eliseo. Macron ha anche discusso con Abiy Ahmed della situazione in Sudan, dove è stato appena approvato un accordo per un governo di transizione. Il presidente francese ha elogiato il ruolo chiave svolto dalla mediazione congiunta tra l'Etiopia e l'Unione africana, senza il quale questa importante svolta non sarebbe stata possibile, e ha sottolineato la disponibilità della Francia a sostenere il Sudan in questa nuova fase della sua storia. (Res)