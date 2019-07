Usa: sondaggio, Biden guida i Democratici per elezioni 2020 seguito da Warren e Sanders

- L'ex vicepresidente degli Stati Uniti, Joe Biden, manterrebbe un vantaggio di 8 punti rispetto alla senatrice Elizabeth Warren nelle primarie democratiche per le presidenziali Usa del 2020. Secondo quanto emerge dall'ultimo sondaggio di Economist/YouGov pubblicato oggi, 17 luglio, il vantaggio di Biden su Warren è aumentato di 3 punti rispetto alla precedente rilevazione della scorsa settimana, con i sostenitori di Biden in aumento di 1 punto, dal 22 al 23 per cento, e quelli di Warren in calo di 2 punti percentuali, dal 17 al 15 per cento. Il senatore Bernie Sanders segue da vicino Warren con il 13 per cento, migliorando di 2 punti rispetto al sondaggio della settimana scorsa. Sanders ha superato la senatrice Kamala Harris il cui punteggio è sceso dal 14 al 10 per cento. (Was)