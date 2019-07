Usa: Camera boccia mozione per impeachment contro Trump

- La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha bocciato oggi, 17 luglio, una mozione per la messa in stato d'accusa (impeachment) contro il presidente Donald Trump. Con un voto di 332 a 95, la Camera ha rifiutato di avviare le procedure di impeachment come richiesto dalla mozione presentata martedì dal deputato democratico Al Green, dopo la bufera scatenata dai controversi commenti del presidente nei confronti di quattro deputate democratiche. Sul fronte democratico emergono dunque 95 democratici favorevoli all'impeachment, mentre 137 si sono opposti, una spaccatura drammatica che potrebbe tradursi in nuovi problemi all'interno di un partito già diviso. Il voto ha evidenziato le fratture tra i Democratici nei confronti di Trump, con i progressisti da una parte che vogliono sfidarlo nel modo più aggressivo possibile, e i moderati che tentano invece di placare i discorsi sull'impeachment per focalizzarsi sull'agenda politica. (segue) (Was)