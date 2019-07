Brasile: il Cade avvia indagine su presunto cartello per opere legate a Coppa del Mondo 2014 (2)

- Le società oggetto dell'inchiesta per presunta partecipazione al cartello sono: Andrade Gutierrez, Carioca Engenharia, Camargo Correa, Os, Queiroz Galvao, Delta, Gruppo Odebrecht e Via Engenharia. Le indagini riguardano anche 36 individui collegati a queste aziende. Secondo quanto emerso a seguito dalle prime verifiche del Cade fino a questo momento il cartello avrebbe iniziato a operare immediatamente dopo l'indicazione del Brasile come sede dei mondiali e si sarebbero intensificati nella seconda metà del 2008. Il cartello avrebbe agito, almeno fino alla metà del 2011, anno nel quale sono stati firmati gli ultimi contratti relativi alla costruzione di opere relative alla coppa del mondo di calcio. L'inchiesta si concentra principalmente su alcune opere: lo stadio nazionale Mané Garrincha a Brasilia, l'Arena Amazônia a Manaus, l'Arena Pernambuco a Recife, lo stadio Maracana a Rio de Janeiro, lo stadio Mineirao a Belo Horizonte, l'Arena Castelao a Fortaleza, l'Arena das Dunas a Natal e l'Arena Fonte Nova a Salvador. La soprintendenza del Cade indaga anche sulle offerte complementari ai principali eventi, che potrebbero essere stati influenzati dagli accordi illeciti. (Brb)