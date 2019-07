Usa: Camera cita per oltraggio procuratore generale Barr e segretario Commercio Ross

- La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha citato per oltraggio al Congresso il procuratore generale, William Barr, e il segretario al Commercio, Wilbur Ross, per non aver fornito documenti relativi al tentativo dell'amministrazione Trump di inserire una domanda sulla cittadinanza nel censimento del 2020. La Camera ha votato ieri, 17 luglio, con 230 voti a favore e 198 contrari. Dopo una serie di sconfitte legali, l'amministrazione Trump ha fatto sapere che rinuncerà ad aggiungere la domanda nel prossimo censimento, annunciando che ordinerà invece alle agenzie federali di fornire al dipartimento del Commercio dati sui numeri di cittadini e non del paese. I Democratici continuano però a voler risposte circa le motivazioni che hanno spinto Trump ad intraprendere questa battaglia sul censimento. A maggio sono emerse nuove prove che suggerivano che la domanda era stata formulata specificamente per dare un vantaggio elettorale ai candidati Repubblicani e bianchi. Il calcolo della popolazione incide infatti nella ripartizione dei distretti del Congresso e l'assegnazione di fondi federali agli Stati. L'amministrazione Trump ha dichiarato di aver bisogno delle informazioni sulla cittadinanza per rafforzare la legge sui diritti di voto. (Was)