Difesa: Casa Bianca, “impossibile” partecipazione Turchia a programma F-35 dopo acquisto sistema russo S-400

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione della Turchia di acquistare il sistema di difesa aereo russo S-400 rende impossibile la sua partecipazione al programma congiunto F-35: è quanto ha dichiarato oggi, 17 luglio, la Casa Bianca attraverso un comunicato. "L'F-35 non può coesistere con una piattaforma russa di raccolta di (informazioni di) intelligence", ha affermato la Casa Bianca in una nota. La Casa Bianca ha confermato che la relazione strategica con Ankara è forte e molto apprezzata, cercando di minimizzare l'impatto della decisione sulle relazioni tra Stati Uniti e Turchia. "Come alleati della Nato, la nostra relazione è su numerosi livelli e non solo focalizzato sull'F-35. La nostra relazione militare è forte e continueremo a cooperare intensamente con la Turchia, consapevoli dei vincoli dovuti alla presenza del sistema S-400 in Turchia", ha affermato la Casa Bianca nella sua dichiarazione. (segue) (Was)