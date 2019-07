Usa-Messico: Pentagono approva dispiegamento di ulteriori 2.100 truppe al confine

- Il Pentagono ha dichiarato oggi, 17 luglio, di aver approvato la richiesta per l'invio al confine con il Messico di altri 1.000 uomini della Guardia nazionale del Texas e 1.100 truppe di servizio attive. E' quanto riferisce la stampa internazionale. Il maggiore Chris Mitchell, portavoce del Pentagono, ha detto che il segretario alla Difesa, Richard Spencer, ha approvato il dispiegamento di ulteriori uomini martedì sera, 16 luglio, con compiti di supporto logistico e sorveglianza aerea. Al momento ci sono circa 4.500 i soldati in servizio attivo e truppe della Guardia Nazionale al confine con il Messico. Il dipartimento per la Sicurezza interna, all'inizio di questo mese, aveva richiesto finanziamenti per un massimo di 1.000 guardie nazionali del Texas. (Was)