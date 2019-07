Frosinone: rissa al centro commerciale di Sora, in otto ai domiciliari

- Rissa questo pomeriggio al centro commerciale "La Selva"di Sora, in provincia di Frosinone: otto gli arrestati e tra loro anche il vigilantes. I carabinieri e gli agenti della polizia, intervenuti su richiesta di alcune commesse, hanno faticato non poco per sedare la rissa, scaturita forse per futili motivi, tra alcuni rom e una guardia giurata della Metropol in servizio antitaccheggio, sostenuta da alcuni familiari nel frattempo sopraggiunti per dargli manforte. L'intervento delle forze dell'ordine ha portato all'arresto di due uomini e tre donne, tutti maggiorenni residenti a Sora, dell'agente della Metropol e di due suoi familiari, anch'essi residenti a Sora. Per tutti sono stati disposti gli arresti domiciliari.(Rer)