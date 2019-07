America Latina: Mercosur manifesta preoccupazione su situazione diritti umani Venezuela (2)

- Il documento, firmato anche da Cile e Bolivia, come paesi associati al Mercosur, e da Colombia, Ecuador, Guyana e Suriname come paesi osservatori, riconosce inoltre "il grave deterioramento delle condizioni di vita del popolo venezuelano e la necessità di continuare a coordinare gli sforzi nella risposta integrale alla crisi migratoria, umanitaria e sociale che vive quel paese, preservando la dignità e i diritti fondamentali dei venezuelani". La dichiarazione riconosce altresì l'importanza di "lavorare per il consolidamento di una regione stabile, prospera e integrata, basata negli ideali della democrazia e della difesa dei diritti umani". (Abu)